Defesa Civil de Rio Grande será a primeira do RS habilitada a fazer operações de resgate

A viatura da Defesa Civil que será utilizada para operações de resgate em Rio Grande já está pronta e com novo visual. O veículo foi cedido pela Receita Federal no mês de abril para atuar nesse tipo de necessidade. Dessa forma, a Defesa Civil da cidade se torna a primeira do Estado qualificada para atuar nesse tipo de emergência.

De acordo com o vice-prefeito e coordenador da Defesa Civil, Sérgio Webber, trata-se de um veículo em excelente estado e bastante confiável para o trabalho em diferentes situações. "Vamos poder acompanhar eventos na zona rural, na praia ou na ilha, acompanhar as atividades de esporte e lazer e eventualmente prestar apoio ao bombeiros quando necessário. É uma caminhonete 4x4 confiável, com total capacidade para atuar em inundações, incêndios, intempéries e outras situações sem dar problemas, e assim vamos poder ajudar as pessoas com o resgate", comentou.

Atualmente, a equipe conta com cinco servidores que atuam diretamente nas operações da Defesa Civil, todos plenamente capacitados para atuar no resgate e nas mais diversas situações que demandam o auxílio do setor.