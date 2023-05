Café com Emprego terá nova edição em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo fará mais uma edição do programa Café com Emprego na próxima semana, no dia 17 de maio. Com uma mudança no local, o evento será realizado no Clube Comercial, das 8h às 14h. Serão oferecidas pelas empresas e entidades parceiras mais de 800 vagas, sendo 200 para estágio, jovem aprendiz e Pessoas Com Deficiência (PCD).

Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Diorges Oliveira, nesta edição, aproximadamente 30 empresas irão disponibilizar vagas para os setores de comércio, serviços e indústria, além de estágios remunerados para ensino médio e superior. "Haverá uma relação com as vagas para que os participantes visualizem e procurem as empresas, que estarão identificadas, para direcionar o seu currículo", enfatiza.

Uma equipe da Prefeitura auxiliará na confecção de currículos antes e durante o evento. Quem precisar de ajuda e quiser antecipar o preenchimento do documento poderá ir até a frente do Clube Comercial, nos dias 12 e 16 de maio, das 14h às 17h.

Durante o Café com Emprego, a Prefeitura identificou a necessidade de capacitar as pessoas. Isso porque muitas vagas oferecidas acabavam não sendo preenchidas pela falta de qualificação profissional. Em agosto do ano passado, a Prefeitura lançou o programa Escola das Profissões, abrindo os primeiros cursos gratuitos para a população. Desde então, mais de 2,2 mil pessoas já fizeram ou estão realizando a capacitação em diversas áreas.

O prefeito Pedro Almeida pontua que o Café com Emprego é uma política que conecta pessoas que estão em busca de uma oportunidade de trabalho a empresas com vagas disponíveis. Em cinco edições, mais de 800 participantes foram contratados. "Essas pessoas compareceram no evento e conversaram com as empresas. Algumas já saíram encaminhadas para as próximas etapas de seleção até serem contratadas", afirma.