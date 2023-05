Canoas vai sediar campeonato internacional de karatê no dia 21

A cidade de Canoas irá sediar o Campeonato Internacional de Karatê Kyokushin, no dia 21 de maio, a partir das 14h, no Centro Olímpico Municipal. O evento vai reunir karatecas de vários lugares do Brasil e de países como Argentina e Uruguai. Para acompanhar as disputas, o ingresso simbólico será a doação de 1kg de alimento não perecível no dia do evento.

O karatê kyokushin é um estilo de lutas marciais originário do Japão, que reúne técnicas dinâmicas que priorizam o rigor consigo mesmo, a compreensão com seus semelhantes, respeitar os pais e ser fiel aos seus princípios. A modalidade faz parte das vivências esportivas oferecidas em escolas da rede municipal pelo Programa Atleta Cidadão do Futuro (ACF), categoria educacional, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

"A realização desse campeonato na cidade de Canoas contribui de maneira significativa para a divulgação e o crescimento do Karatê como esporte e, também, inclusão social. A modalidade é uma excelente ferramenta de incentivo à prática do esporte, auxiliando na formação do caráter dos jovens, moldando adultos disciplinados e contribuindo positivamente com o futuro da nossa sociedade", destaca o professor de karatê, Valmir Telles. A prefeitura vai auxiliar o campeonato com a cedência do ginásio e de tatames para realização do evento.