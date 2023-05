Encontro exalta as tradições italianas em Farroupilha

Berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul, Nova Milano, distrito de Farroupilha, estará em festa a partir desta sexta-feira (12) com a 20ª edição do Encontro das Tradições Italianas (EntraiI). A abertura oficial ocorrerá às 19h com a presença do governador em exercício, Gabriel Souza.

Estão previstas diversas programações para os dias 12, 13, 14, 19, 20 e 21 de maio, entre apresentações e shows culturais, área para exposição, feira, agroindústria, artesanato e o melhor da gastronomia típica italiana. A entrada é gratuita e a expectativa é repetir o recorde de público registrado na última edição, quando cerca de 30 mil pessoas participaram da festa.

Além das atrações gastronômicas e culturais, para este ano o evento vai contar com uma novidade em parceria com o Consulado Italiano: a experimentação do Oficial Itinerante, que será dedicado à coleta dos dados biométricos necessários à emissão do passaporte eletrônico italiano que, depois de impresso, será entregue ao cidadão.

A iniciativa é válida somente para as pessoas que já possuem todos os documentos necessários junto ao consulado. Cidadãos italianos, maiores de 12 anos, registrados no Consulado-Geral de Porto Alegre, cujo passaporte italiano esteja vencido ou prestes a vencer e cujo estado civil e endereço tenham sido previamente atualizados, incluindo o registro de filhos menores, podem solicitar a emissão de passaporte.

A coleta será feita nos dias 20 e 21 de maio, das 8h às 17h, junto à Escola Santa Cruz. A iniciativa faz parte do processo de inovação e atenção difundida em todo o território gaúcho, pelo Consulado-Geral de Porto Alegre e pela Rede de Repartições Consulares Honorárias.