Reunião debate falta de transporte noturno ao campus da Uergs em Montenegro

Sem transporte para os estudantes do Campus da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) em Montenegro no horário noturno, representes estudantis, com auxílio do deputado estadual Matheus Gomes (PSOL) irão até a Metroplan para discutir a possibilidade de subsídio da linha de ônibus. A ideia é encontrar solução a partir da lei, sancionada no ano passado, que criou o Programa Emergencial de Compensações do Serviço Público Delegado de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros e dos Aglomerados Urbanos do Estado do Rio Grande do Sul, com aporte de R$ 100,8 milhões.