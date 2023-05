Avançam as obras na Central de Britagem em Erechim

As obras de ampliação e melhorias da Central de Britagem de Erechim avançam, assim como, a construção das bases para instalação da nova usina de asfalto quente de Erechim. Os investimentos são superiores a R$ 4,5 milhões.

O secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social de Erechim, Mario Rossi, explica que a instalação das novas esteiras e a construção da parte civil da usina asfáltica estão indo bem. "O túnel de transporte já foi finalizado e a equipe está concluindo a montagem das seis esteiras transportadoras, que dão uma ideia da ampliação da nova estrutura da Central de Britagem", afirma.

Com estes novos equipamentos, como o britador VSI, será possível moer o cascalho por impacto, produzindo dois novos tipos de materiais, mais finos e granulometrias diferentes, mais homogêneos e menores, e, também melhores, para usinagem do asfalto quente (CBUQ).

De acordo com o secretário, toda esta reestruturação faz parte da modernização do setor de obras do município. "Vamos conseguir produzir cerca de 60 toneladas por hora de massa asfáltica, um material de alta qualidade e durabilidade, que vai reduzir custos de manutenção das ruas do município", disse. A Central de Britagem e a nova usina de asfalto quente ficam localizadas na Linha São João Giaretta