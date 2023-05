Rodeio Internacional de Imbé inicia nesta quinta-feira

O XVI Rodeio Crioulo Internacional de Imbé inicia nesta quinta-feira (11) e segue até o domingo (14), no Parque Municipal de Eventos. Uma série de atrações vai envolver o público durante os próximos dias.

O valor para entrada individual do público geral é de dois quilos de alimentos ou R$ 10. A credencial permanente custa R$ 50. Crianças até 10 anos não pagam. Já a entrada de veículos (carro e moto) custa quatro quilos de alimentos ou R$ 20. A permanência destes ou outros veículos no parque ao longo do evento tem custo de 10 quilos de alimentos ou R$ 50. Portadores do cartão do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) em dia não pagam ingresso, somente estacionamento.

O XVI Rodeio Crioulo Internacional de Imbé é uma realização da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo, Desporto e Cultura e do Piquete Sentinela da Cultura. De acordo com o titular da pasta, Fagner Guiner, ao todo serão distribuídos mais de R$ 90 mil em prêmios.