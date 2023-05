Fundação abre edital com 85 vagas em São Leopoldo

A Fundação Municipal de Saúde de São Leopoldo (FMS) publicou seu primeiro edital para a contratação de profissionais de saúde. O processo seletivo simplificado estará aberto para o preenchimento de 85 vagas relacionadas às áreas da atenção básica, atenção domiciliar e atenção à saúde mental.

As inscrições vão até o dia 25 de maio e a homologação do resultado final está prevista para o dia 14 de junho. As vagas que serão preenchidas, com a contratação por um ano, renovável por igual período, visam constituir as equipes multiprofissionais que irão atuar em diversos serviços, entre eles a implantação da Unidade de Internação da Saúde Mental no Hospital Centenário e a abertura do Centro de Atenção Psicossocial.