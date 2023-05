Constantina recebe nova subestação de R$ 83 milhões da RGE

A distribuidora RGE concluiu a construção de uma nova Subestação em Constantina. Com investimento de R$ 83,8 milhões, essa obra beneficia diretamente 10,6 mil clientes de Constantina, Rondinha, Sagrada Família, Engenho Velho, Novo Xingu e Liberato Salzano.

A nova subestação traz redução nos riscos de interrupção do fornecimento e maior velocidade no restabelecimento do serviço, além de possibilitar a expansão do sistema elétrico. O empreendimento conta com um transformador com 12,5 MVA de potência, além de cinco módulos de alimentadores e uma nova Linha de Distribuição de alta tensão. Essa é uma importante obra que representa ganhos expressivos no atendimento aos municípios da região norte do Estado, ampliando a capacidade operacional para atender o crescimento da demanda.

Para o gerente de Engenharia da RGE, Rodrigo Moehlecke Scheffer, essa nova subestação tem um impacto positivo para todos os clientes. "Essa é uma grande obra, que reforça o sistema de distribuição de energia elétrica e traz mais confiabilidade e modernidade, com a utilização das mais avançadas tecnologias disponíveis no mundo", afirma o representante.