Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul vai ganhar rota turística

Uma série de reuniões, a partir desta semana, marca o início do projeto de roteirização turística do Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul. Participam da iniciativa os municípios catarinenses de Morro Grande, Jacinto Machado, Timbé do Sul e Praia Grande, além de Torres, Mampituba e Cambará do Sul, no Litoral Norte e Serra gaúcha.

Os encontros são organizados pela equipe técnica do Sebrae/SC, entidade responsável pela elaboração do projeto. A roteirização é uma estratégia para o desenvolvimento turístico dos municípios que integram o geoparque em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. "A roteirização é o primeiro passo para identificar e agrupar os empreendimentos, produtos e serviços que farão parte do trade ou cadeira turística. Dessa forma, conseguiremos oferecer aos visitantes e turistas atrativos de forma clara e organizada, além de potencializar a divulgação do destino", explica a gestora de projetos da entidade, Juliana Ghizzo.

Em um segundo momento, a iniciativa terá como objetivo organizar, capacitar e identificar formas de diversificar a oferta turística nos municípios que integram o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul. Os encontros são abertos a toda a comunidade, em especial aos interessados em fazer parte do trade turístico.

"Estamos vivendo uma nova fase do turismo na região. Como um Geoparque Mundial da Unesco, nosso foco é desenvolver o turismo sustentável. Precisamos potencializar os atrativos dos municípios de forma qualificada e estratégica para acompanhar as oportunidades que estão surgindo com o aumento do fluxo de turistas no território. O projeto realizado junto com o Sebrae/SC é fundamental para avançarmos com sucesso, envolvendo o trade e a comunidade neste processo", afirma o presidente do Consórcio Intermunicipal Caminhos dos Cânions do Sul e prefeito de Praia Grande, Elisandro Machado.

O Geroparque Caminhos dos Cânions do Sul foi aprovado em 2021, pela Unesco, para entrar no circuito turístico que engloba uma série de regiões pelo mundo. A denominação de geoparque é dada para uma região, de acordo com a entidade, que tenha um território de interesse geológico e geomorfológico com tenha uma estratégia de desenvolvimento responsável, tanto social quanto ambientalmente.