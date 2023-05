Seis escolas públicas estão em construção em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo atualizou o status das seis instituições que estão em obras ou terão a construção iniciada em breve: as escolas de Educação Infantil (EMEIs) Parque do Sol, Valinhos, César Santos, Victor Issler e Maggi de Césaro e a escola de Ensino Fundamental (EMEF) Petrópolis.

A EMEI do Bairro Valinhos será a primeira do Município a atender as crianças em turno integral. As obras começaram há quase três meses e estão chegando a 10% de execução. A entrega tem previsão para acontecer em fevereiro de 2024. Também está em progresso, com mais de 15% de construção, a EMEI Parque do Sol. A prefeitura deu sequência às obras após conseguir, junto ao Ministério da Educação, alterar o modelo construtivo da unidade, que viabilizou a contratação de uma nova empresa. A instituição deverá ser inaugurada até o fim do ano.

Com projetos prontos, as obras das EMEIs Victor Issler e Maggi de Césaro estão em fase de elaboração do edital para a contratação da empresa responsável. Já os projetos para a EMEI César Santos e a EMEF Petrópolis estão sendo desenvolvidos para que, em seguida, as obras sejam licitadas.

A rede municipal de Eeducação conta com 72 escolas e registra um crescimento da procura por vagas. Para o ano letivo de 2023, foram feitas 3,8 mil novas solicitações para o ingresso de estudantes na Educação Infantil e Ensino Fundamental. Com as novas escolas, de acordo com o prefeito, Pedro Almeida, serão quase 1,5 mil novas vagas, sendo 700 para a Educação Infantil e 700 para o Ensino Fundamental

O secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, expõe dois fatores relacionados com o aumento da demanda. "Passo Fundo tem sido muito atrativa para pessoas de outros estados. O último censo do IBGE apontou para um aumento de 17% da população, bem acima de cidades do mesmo tamanho. Outro elemento importante tem a ver com os efeitos da pandemia sobre a vida financeira das pessoas. Isso fez com que elas buscassem uma solução pública, inclusive, para educação", afirma.