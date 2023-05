Hospital Universitário de Canoas mantém suspensão de cirurgias eletivas

O Hospital Universitário de Canoas (HU) informou que as cirurgias eletivas continuam suspensas até o dia 19 de maio. A instituição seguirá realizando os procedimentos de urgência e emergência. A Maternidade também continua funcionando normalmente, assim como os exames e consultas.

Atualmente, o HU acumula uma dívida de mais de R$ 12 milhões, em razão da demora na assinatura do aditivo ao contrato com a prefeitura, ainda em 2022, que deveria ter ocorrido em julho, mas só aconteceu quase seis meses depois. Com isso, o município deixou de repassar R$ 18 milhões à instituição, o que evitaria a situação atual.

Do repasse mensal de R$ 14,2 milhões mensais, a Prefeitura já pagou R$ 5,3 milhões ao HU no mês de maio. A crise financeira do município, que acumulou uma dívida de R$ 169 milhões no último ano, impede, porém, a regularização das pendências financeiras neste momento.

Em nota, a prefeitura de Canoas afirma estar realizando todos os esforços para buscar o reequilíbrio financeiro e já trabalha em programas de recuperação fiscal, como o Recupera Canoas, que busca aumentar a receita municipal por meio do refinanciamento e renegociação de dívidas junto ao município, e o Economizar para Melhor Servir, voltado à redução das despesas da administração municipal. A secretaria de Saúde reforça o pedido para que a população procure as unidades básicas de saúde em casos mais simples, a fim de evitar a sobrecarga de atendimento nas UPAs e nos hospitais, deixando essas instituições apenas para os casos mais graves e urgentes.