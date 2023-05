Reunião debate a situação econômica do hospital de Viamão

A situação do Hospital de Viamão foi tema de uma reunião, realizada entre a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, o deputado estadual Professor Bonatto e o prefeito de Viamão, Nilton Magalhães.

Em dificuldades financeiras, o hospital suspendeu em março o atendimento de traumato-ortopedia. A reunião foi mais um passo na discussão sobre como manter o atendimento à população nos serviços que ainda são oferecidos.

Bonatto lembrou da importância para o município do hospital, gerido pela Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), gestora do hospital. "É um hospital de porta aberta e que tem suas limitações com o agravamento do custo da saúde, que gera uma preocupação da população", ressaltou.

Já o presidente da FUC, Marne Gomes, garantiu que o hospital continuará funcionando. "O Hospital de Viamão é o nosso hospital com o melhor serviço e o mais bem administrado, seja pela receita, número de funcionários ou gastos". "A nossa pretensão é manter o hospital e fazer o possível para não ter o déficit que vem apresentando e, se possível, ampliar os serviços".

A secretária Arita Bergmann falou que todos os serviços contratualizados pelo Estado têm o mesmo valor, e lembrou que o Estado paga por serviços. "Nosso papel é garantir acesso, mas nem sempre é possível no território. Não existe um financiamento de serviços diferenciado para um hospital". A secretária também apontou algumas soluções, como a oferta de novos serviços, para o hospital obter novos recursos. Atualmente, o governo estadual repassa cerca de R$ 4,6 milhões por mês à instituição.