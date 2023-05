Setor moveleiro de Bento Gonçalves tem alta no primeiro trimestre de 2023

Termômetro do que está por vir na economia e nos negócios, o primeiro trimestre do ano é um indicador importante para os empresários do setor moveleiro. De acordo com o levantamento feito pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis), as cerca de 300 empresas da região (Bento, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza) iniciaram 2023 com pequeno crescimento no faturamento e na geração de empregos, mas queda nas exportações.

Conforme os dados da Secretaria da Fazenda, o faturamento das indústrias que integram o polo foi de quase R$ 732 milhões entre janeiro e março deste ano - apresentando leve avanço de 0,5% em relação a igual período de 2022. Os empregos também tiveram saldo positivo: após encerrar o ano passado com retração, foram gerados 46 novos postos de trabalho, totalizando 6.576 profissionais em atividade.

Os indicadores das exportações, obtidos por meio do portal Comex Stat, do governo federal, mostram que as empresas da região movimentaram pouco mais de US$ 11.1 milhões no primeiro trimestre de 2023. Esse montante, 21,4% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado, segue a média de estatísticas do RS (-21%) e do Brasil (-15,2%). Entre os países que mais compraram do polo moveleiro de Bento Gonçalves nos três primeiros meses do ano, destaque para o Uruguai, que ultrapassou os Estados Unidos e assumiu o primeiro lugar do ranking.

Na avaliação da presidente do Sindmóveis, Gisele Dalla Costa, pode-se considerar o desempenho do polo moveleiro de Bento Gonçalves equilibrado, pois o setor mostra que está reacomodado. "Em 2019 as empresas sofreram com alta nos preços das matérias-primas e dos fretes. No início de 2020 fomos surpreendidos pela pandemia, que fez as indústrias diminuírem e até pararem a produção. Já entre o segundo semestre de 2020 e o final de 2021, houve um aumento elevado na demanda por móveis - isso considerando que muitas empresas ainda estavam se restabelecendo das dificuldades vividas em 2019. Portanto, podemos dizer que a indústria de móveis de modo geral está retomando seu ritmo natural nesse início de 2023", avalia o presidente da entidade que representa as indústrias