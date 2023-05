Capão Fest ocorre em junho e terá entrada gratuita

A prefeitura de Capão da Canoa realizou o lançamento oficial do Capão Fest 2023. O festival, que acontecerá de 07 a 11 de junho, no Largo do Baronda, na avenida Beira-Mar, terá atrações nacionais e locais diversificadas.

O festival contará com cinco shows nacionais, mostra de produtos, praça de alimentação, parque de diversões, espaço food trucks, espaço cervejeiro, festival do sorvete e atrações locais. Os shows nacionais serão com Padre Alessandro Campos, César Menotti & Fabiano, Vitor Kley, Mumuzinho e Pitty, além de atrações musicais com artistas locais ao longo dos cinco dias do festival. O evento possui acesso gratuito e a área vip/camarotes terá venda de ingressos para os shows.

De acordo com o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Marcelo Ramos, o festival está de volta e de cara nova, visando ser mais uma opção turística na baixa temporada. "Neste ano organizamos um festival multicultural e com atrações para todos os gostos e estilos, com a finalidade de movimentar a cidade e fomentar a economia local", disse.

Para o prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, o Capão Fest é um evento muito importante e, que neste ano, retorna à programação do município com uma nova proposta, ser uma opção turística na baixa temporada. "No verão temos os shows e atrações características da temporada e, pensando em ampliar a nossa programação e ofertar um grande evento também na baixa temporada, faremos o Capão Fest 2023 o maior festival do Litoral Norte", conta.