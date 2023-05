Prefeitura de Candelária e Caixa Econômica Federal assinam financiamento de R$ 13,8 milhões para obras

A Prefeitura de Candelária assinou com a Caixa Econômica Federal o contrato que autoriza, a partir do Programa Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), um financiamento no valor de R$ 13,8 milhões ao município. A assinatura do contrato foi realizada pelo prefeito Nestor Ellwanger e pela superintendente executiva do banco, Liana Trost, em cerimônia realizada nesta semana na cidade. Essa é a maior linha de crédito já assinada pelo município.

O prefeito afirmou que parte do recurso será utilizado para o asfaltamento da rua Intendente Albino Lenz até a rua Lopes Trovão. Salientou que essa será uma obra mais cara pela necessidade de se realizar uma ponte para travessia do arroio. Ainda citou outras obras de pavimentação, como o asfaltamento da rua Botucaraí, no trecho entre a fábrica de Calçados Beira Rio até a RSC 287, e a rua Borges de Medeiros. Outra ação que está prevista é a pavimentação com bloquetos da rua 9 de Maio, no trecho entre a ERS-400 e a rua Intendente Albino Lenz, que também deve receber intervenções a partir do planejamento feito pela prefeitura local.

O chefe do Executivo municipal ainda destacou que no valor financiado, além das pavimentações, estão projetadas a compra de um caminhão pipa, uma motoniveladora e uma escavadeira hidráulica, que irão aumentar o parque de máquinas da cidade para viabilizar serviços em diversos bairros. Após a liberação do recurso, a prefeitura irá abrir o processo licitatório para a contratação das empresas que irão executar as obras. Nestor salientou ainda que é importante iniciar uma obra e finalizar. Portanto, quando uma tiver pronta será dada a largada na próxima obra, e assim sucessivamente.