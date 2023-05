Dois Irmãos recebe mostra de arte visual nesta quinta-feira

O projeto que leva a arte visual a espaços abertos, para aproximação com o público chega a Dois Irmãos nesta quinta-feira (11). A primeira edição da Mesa de Arte na Praça (MAP) será na Praça do Imigrante, em frente ao Monumento ao Imigrante, das 11h às 17h. A atividade promove a exposição, em grandes varais ao ar livre, de reproduções de obras de arte impressas no formato A3.

Quem passar pela praça verá mais de 170 criações. "Esse é o modelo de evento que deu origem a nossas ações, em 2016, em Novo Hamburgo. Surpreendemos as pessoas ao levar a arte para as praças e é muito gratificante ver a reação do público", comenta Bala Blauth, umas das idealizadoras do projeto.

Outra prática incomum é que, ao final da exposição, os visitantes podem levar uma obra de sua escolha para casa. "Informamos ao longo do dia que, perto do encerramento, as impressões são doadas. Isso também causa surpresa e admiração", comenta Magna Sperb, outra das idealizadoras da iniciativa. "Nosso propósito é justamente esse: surpreender a todos e abrir espaço para que as artes visuais possam ser vistas e conhecidas pelo maior número de pessoas", completa a curadora Ana Hauschild.

As três artistas formam, juntamente com Andrea Hilgert, o grupo de realizadoras da Mesa de Arte na Praça. "A atividade em Dois Irmãos integra um grupo de cinco ações que iremos executar em cerca de 30 dias, sempre com a meta de aproximar a arte e o público, além de divulgar os artistas da região", declara Andrea.