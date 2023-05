Cursos gratuitos são oferecidos em Nova Santa Rita

Quem busca uma nova oportunidade de ingresso no mercado de trabalho pode inscrever no curso gratuito de Construção em Alvenaria, que será realizado em Nova Santa Rita a partir do dia 23 de maio. A iniciativa é resultado da parceria entre Braskem e Senai e a capacitação terá 80 horas com temas como construir paredes utilizando tijolos, blocos cerâmicos ou de concreto, piso, contrapiso, reboco, viga, entre outros.

As aulas serão realizadas na Escola Hélio Fraga (avenida Santa Rita, 1901, Centro). Para participar é necessário ter 18 anos e Ensino Fundamental a partir do 5º ano. A iniciativa integra o programa Inovar para Construir e para Nova Santa Rita são oferecidas 24 vagas no turno da noite - das 18h às 22h.

O programa Inovar para Construir também é desenvolvido em Triunfo, Montenegro e Rio Grande, oferecendo um total de 90 vagas para os cursos na área de Construção em Alvenaria. As inscrições podem ser realizadas através da internet (endereço: bityli.com/HkpcmTFI).