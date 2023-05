Escolas de Santa Clara do Sul recebem câmeras

Com o objetivo de garantir ainda mais segurança aos alunos, professores e funcionários das escolas públicas da cidade, a prefeitura de Santa Clara do Sul, no Vale do Taquari, investiu R$ 13.6 mil na instalação de câmeras de monitoramento em mais duas escolas do município. Foram instalados oito equipamentos no total, sendo dois na Escola Gustavo Seidel, em Sampainho e seis na Escola Infantil Criança Feliz, no Centro, que também recebeu o sistema de portão eletrônico com interfone. A instalação foi realizada pela empresa Impacto, de Lajeado.

Com mais este investimento, todos os cinco educandários municipais passam a ser monitorados por câmeras de segurança. Em 2021, as escolas Frei Henrique de Coimbra, Sereno Afonso Heisler e Pequeno Mundo haviam sido beneficiadas com o sistema de vídeomonitoramento.