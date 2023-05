Inadimplência bate recorde no comércio de Lajeado

Com aumento de meio ponto percentual em relação a abril, a inadimplência no comércio de Lajeado registrou elevação pelo quinto mês consecutivo e alcançou a marca de 27,4%, o que corresponde a 17.507 CPF´s com algum restritivo junto ao SCPC, dos 63.908 ativos na cidade. O índice é o maior já observado na série histórica de quatro anos, período que teve como mínimo o número de 22,9%, observado em março de 2021.

No cenário estadual, o acréscimo no registro foi de 0,6%, alcançando 30,5%. Apesar disso, a inadimplência no RS já foi maior. Em maio de 2019, ela estava em 31% e um ano depois alcançou a maior marca da série, com 31,7%.

Quanto ao perfil dos inadimplentes, a maioria em Lajeado segue sendo do sexo masculino (50,1%) na faixa etária dos 30 e 34 anos (18,6%), com renda entre um e dois salários mínimos (40%). Em âmbito estadual, a predominância fica entre as mulheres com idade entre 25 a 29 anos e que recebem entre meio e um salário mínimo.