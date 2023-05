Evento debate importância das composteiras em Venâncio Aires

Mais da metade do que é produzido de resíduos nas casas é orgânico e pode retornar em forma de nutrientes para a terra. Na Semana Nacional da Compostagem, que vai até o dia 13 de maio, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Venâncio Aires reforçou a importância das composteiras domésticas nas residências. À convite da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Narciso Mariante de Campos, em Linha Tangerinas, o secretário Nilson Lehmen e a fiscal ambiental Carin Gomes conduziram uma oficina de composteira.

O educandário do interior do município tem debatido o tema para um trabalho escolar. Durante a oficina os profissionais ensinaram a fazer a montagem da estrutura com a utilização de baldes, e a escola realizou a decoração dos materiais. Na oportunidade, foram instaladas duas composteiras com minhocas - para a produção de biofertilizante - e uma pequena transparente, que permite a visualização de todo o processo de decomposição dos resíduos orgânicos pelos alunos.

Durante o ano de 2021, a prefeitura entregou 1.900 composteiras, através do Programa de Compostagem Doméstica. Em 2022, a iniciativa foi ampliada e possibilitou a participação de mais 151 famílias e entidades. Ao todo, foram mais de 2 mil beneficiários nas duas edições. A ação para este ano está sendo planejada. A utilização de composteira concede desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A compostagem é realizada com o depósito de restos de alimentos orgânicos, que se transformam em adubo. É um processo biológico para o enriquecimento do solo, utilizado na jardinagem e na agricultura. Com a realização do processo, um volume muito grande de resíduos deixa de ser enviado para o aterro sanitário. O que significa ganhos ambientais e também econômicos.