Redução de ISSQN traz bons resultados para Caxias do Sul

A Secretaria da Receita de Caxias do Sul apresentou um balanço do primeiro ano da redução da alíquota de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de 4% para 2%, para empresas do setor de tecnologia e similares. A lei entrou em vigor em 6 de maio do ano passado, com o objetivo de fomentar o setor no município.

O titular da pasta, secretário Roneide Dornelles, comemorou os resultados. "Conforme esperado, tivemos empresas que voltaram para Caxias, assim como o faturamento do setor aumentou. Nossa previsão estava correta". O faturamento das empresas do setor teve um crescimento gradativo, chegando a 52% em março e abril, sobre o mesmo período de 2022.

Outro dado relevante é que o município aumentou em mais de 10% o número de empresas do segmento no período, algumas novas e outras que se transferiram para Caxias. Não está computado neste levantamento o Programa Inova Caxias, que reduziu a alíquota para projetos de inovação das empresas certificadas, independente do ramo, e que é anterior à lei que beneficiou o ramo de tecnologia.

"Quando a lei entrou em vigor, nossa expectativa era que o faturamento do setor de tecnologia dobrasse em 30 meses, mas já passou de 50% em 12 meses. Esses resultados são fundamentais para que possamos avaliar a ampliação para outros setores", argumenta o diretor-geral da Secretaria da Receita, Micael Meurer.