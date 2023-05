Programa de startups em Gravataí já acelerou mais de 40 empresas

O programa Startup Gravataí, promovido pela Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia em conjunto com parceiros, engloba políticas públicas para fomentar o surgimento de startups e o empreendedorismo inovador. A iniciativa já acelerou mais de 40 negócios, sendo que 10 destes foram acolhidas no programa de Incubação e Aceleração.

O Startup Gravataí já realizou, em parceria com Sebrae, cinco ciclos de aceleração. A criação do programa foi inspirada em estratégias de países como Israel e Estados Unidos, conjugando inúmeras atividades e parceiros que possuem expertises complementares e objetivos em comum. SebraeX, Unitec - Incubadora Unisinos, AGTI, Prado Tech - Parque Tecnológico do Prado e Ventiur Aceleradora estão atuando em conjunto nesse programa.

Segundo Selma Fraga, da pasta que administra o projeto, o objetivo é pensar a curto, médio e longo prazo, atraindo mais empresas de base tecnológico, mas também fomentando e apoiando o empreendedorismo local. "Graças ao programa, várias startups de Gravataí já estão sendo reconhecidas a nível nacional. Isso é reflexo de uma estratégia de política pública que acompanha toda a trajetória de pessoas que por vezes têm uma ideia e a habilidade necessária, mas ainda não sabem qual caminho percorrer e onde impulsionar o seu negócio", explica.

Selma Fraga explica ainda que o propósito é incentivar startups que desenvolvam soluções para os principais problemas locais em áreas como educação, segurança, saúde, mobilidade, cidadania, impacto socioambiental, inclusão, entre outras. A tecnologia também se destaca, incluindo a Indústria 4.0, Inteligência Artificial, Fintechs, Agritech e Nanotecnologia.

A seleção das empresas interessadas em participar do programa acontece primeiramente por meio do cadastro em uma plataforma Open Source. A segunda etapa é a apresentação dos projetos com base em critérios como grau de inovação, domínio do tema, estágio de desenvolvimento e outros. Neste ano, ainda estão previstas a inauguração do hub de inovação Casa das Startups, o processo de capitalização das startups via fundo de inovação e inúmeras atividades de ativação do ecossistema local.