Hospital de São Leopoldo pode ganhar uma Sala Lilás

O presidente da Fundação Hospital Centenário de São Leopoldo, Nestor Schwertner, recebeu autoridades e lideranças do município para tratar sobre a criação de uma sala exclusiva para o acolhimento de mulheres e crianças vítimas de violência, a Sala Lilás. Para oferecer um local reservado para o primeiro contato e início do fluxo de atendimento, afastado dos demais pacientes.

O encontro contou com a presença da diretora do Departamento de Política Pública para Mulher, Tabata Bier, e de integrantes da secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Governo do Estado, que esteve desde o início do dia, conhecendo a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e o Centro Jacobina. A secretária de Políticas para Mulheres, Eliene Amorim, colocou que a Sala Lilás será um espaço acolhedor. "É uma forma de melhorar o atendimento daquela mulher e daquela criança que já chega aqui muito vulnerável. Simbolicamente, esse espaço representará muito", disse.

Ao comentar a possível instalação do espaço, Nestor Schwertner, destacou a disponibilidade do hospital em ser parceiro na implantação do novo local. "O mais importante é que precisamos fazer o que tem que ser feito, construir, juntos, as melhores possibilidades para ampliar o atendimento às mulheres e crianças vítimas de violência", afirmou.