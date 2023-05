Dia das Mães deve aumentar em 10% as vendas em Bento Gonçalves

A proximidade com o Dia das Mães se traduz em boas expectativas para o comércio de Bento Gonçalves. Os lojistas locais intensificam ações promocionais para atrair os consumidores para essa que é a principal data para o comércio varejista no semestre e a segunda mais importante do ano. De acordo com um levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, o varejo bento-gonçalvense espera, ao menos, 10% de aumento nas vendas, em relação ao mesmo período do ano passado.

A boa expectativa para a segunda data mais importante do calendário varejista é compreendida pela CDL-BG como reflexo do preparo dos comerciantes em bem atender o público local e em ofertar produtos de qualidade. "É possível perceber que o setor do comércio está otimista com relação à data. Esperamos que essas projeções se confirmem, com ótimos resultados para os lojistas. Apesar desse clima favorável, também é preciso entender que parte da população ainda está com seu poder de compra reduzido, exigindo dos lojistas um exercício extra no estudo e na adequação tanto de mix de produtos como das condições de compra, a fim de estimular as vendas", pontua o presidente da entidade, Marcos Carbone. A entidade também distribuiu cartazes temáticos para os associados a fim de criar um movimento coletivo de fortalecimento para a data.