Ausência em solicitações via SUS chega a 15% em Santa Cruz do Sul

Historicamente, de acordo com a secretaria de Saúde, em Santa Cruz do Sul são perdidas de 10 a 15% das solicitações liberadas para atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS). Isso acontece, principalmente, porque os pacientes que solicitam encaminhamentos na Central de Regulação e Agendamento (Casa), responsável pelas autorizações, acabam não respondendo aos chamados das equipes de saúde para buscarem as liberações.

Somente em exames, de janeiro a abril, 494 autorizações acabaram não sendo retiradas pelos pacientes. No ano passado, foram 1.497 ao todo. O levantamento aponta que essa dificuldade na comunicação prejudica também a realização de consultas com especialistas oferecidas pelo SUS, que também precisam passar pelo processo de regulação. O problema torna a fila de espera mais vagarosa e acaba retardando todos os atendimentos.

Para cada autorização concedida, são feitas até três ligações telefônicas ao requerente, a fim de comunicá-lo sobre a liberação e agendamento do procedimento médico solicitado. O principal empecilho, segundo a coordenadora da Casa, Mariane Maffi, é que as equipes não conseguem contato com os pacientes - geralmente, porque os telefones e endereços estão desatualizados no cadastro do SUS.

"Muitos não atendem aos nossos telefonemas e não retornam na Central de Regulação ou na unidade básica de saúde; outros, acabam optando por realizá-lo pela rede particular e não nos comunicam, o que faz com que o agendamento seja perdido", relata. A orientação repassada aos pacientes é de que retornem à Casa ou à unidade de saúde onde realizaram a consulta após 14 dias para verificar se a solicitação foi liberada pelo médico autorizador.