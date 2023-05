Nova sede do IGP começa a ser preparada em Erechim

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, acompanhado do secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mario Rossi, conhece a nova sede do Instituto Geral de Perícias de Erechim (IGP), que ficará localizada no prédio da Secretaria do Meio Ambiente da cidade. Atualmente, o IGP funciona numa sala alugada no Seminário Nossa Senhora de Fátima e custa R$ 8 mil por mês, pagos pelo município. O aluguel do novo posto de identificação vai reduzir pela metade, custará R$ 4 mil por mês, incluindo água e luz.

O secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social de Erechim, Mário Rossi, que é o responsável pelo contrato com o IGP, afirma que a nova sede tem 450 metros quadrados, é maior que a atual em quase 70 metros quadrados.

Segundo informações da Associação de Municípios do Alto Uruguai (AMAU), em janeiro, ainda na gestão do presidente Maurício Soligo, prefeito de Getúlio Vargas, o IGP encaminhou ofício para solicitando ajuda financeira para reformar o novo local. A reunião foi realizada em fevereiro, quando já estava na presidência da associação, Marcelo Arruda, prefeito de Barra do Rio Azul, com o coordenador regional do IGP, Ricardo Tello Durks e o representante do Consepro, Jayme Pereira de Lima. O valor pedido foi de R$ 32 mil.

O presidente da AMAU, Marcelo Arruda, então apresentou a reivindicação em assembleia da associação e foi aprovado por unanimidade pelos 32 prefeitos, que repassaram R$ 1 mil, cada prefeitura, para as novas instalações. No próximo dia 31 de maio, termina o contrato entre o município de Erechim e o Seminário de Nossa Senhora de Fátima. O próximo passo é conversar com o governo do Estado para que designe mais médicos para atender o Alto Uruguai. "Precisamos três médicos legistas, hoje, temos somente um, que trabalhem todos os dias. Iremos buscar mais agilidade do IGP, para as necessidades regionais", pontuou o presidente da AMAU, Marcelo Arruda.