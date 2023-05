Consórcio de Universidades Comunitárias vai implementar internet de alta velocidade em cidades do RS

O Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung) firmará uma parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) para implementação da Rede Butiá, um programa para distribuição de internet de alta capacidade compartilhada no Estado do Rio Grande do Sul. O evento de lançamento e assinatura do memorando de entendimento da Rede Butiá estão marcados para o dia 12 de maio, das 10h às 12h, em Porto Alegre.

A Rede Butiá é uma rede estadual comunitária de educação, pesquisa e inovação, cujo objetivo é conectar as 14 instituições que formam o consórcio e integrá-las ao Ponto de Presença da RNP no Rio Grande do Sul (PoP-RS). Dessa forma, as universidades estarão conectadas em alta velocidade com a rede acadêmica nacional, a rede Ipê, operada e mantida pela RNP, e poderão colaborar com instituições no Brasil e no mundo para fins de ensino e pesquisa.

Futuramente, a Rede Butiá poderá integrar à futura Infovia RS, projeto de rede do governo do Estado. O acordo de parceria entra em vigor na data de assinatura e permanecerá vigente por seis meses, podendo ser prorrogado por tantos períodos forem necessários.

O Comung contribuiu a partir de um grupo de trabalho formado para levantar informações de necessidades, infraestrutura e mercado para implantação de uma subrede da Infovia RS, em parceria com provedores privados. Também, atuou na identificação de parceiros que se interessem em colaborar na implantação da rede por meio da cessão de infraestrutura. Fica, agora, sob responsabilidade do Comung coordenar as ações institucionais e técnicas em cooperação com a rede nacional, além de promover os acordos e contrapartidas em nome de suas associadas e coordenar a interlocução de seus associados.