Novo Hamburgo vai contratar até 280 professores temporários em 2023

Os vereadores de Novo Hamburgo aprovaram, em votação final, projeto de lei encaminhado pelo Executivo que autoriza a contratação emergencial de até 280 professores de educação infantil e ensino fundamental para as escolas da rede municipal. Os docentes serão recrutados mediante seleção pública simplificada, constante de credenciamento e títulos. Os contratos terão duração de um ano, podendo ser prorrogados por igual período.

Com a aprovação em dois turnos, o projeto retorna agora às mãos da prefeita Fátima Daudt para sanção e publicação. As 280 vagas previstas buscam suprir o afastamento de professores concursados que estejam licenciados de suas funções, seja por gravidez, adoção, tratamento de saúde, doença familiar, exercício de mandato classista ou acompanhamento de filho com algum tipo de deficiência. Conforme o Executivo, o quadro docente do município conta atualmente com 66 profissionais licenciados.

Os postos de trabalho estão distribuídos em dez cargos diferentes, com salários que variam de R$ 1.886,95 a R$ 3.773,92. As primeiras 200 vagas são destinadas a professores de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental (com oportunidades tanto para 20 quanto para 40 horas semanais). O restante é voltado para áreas específicas do ensino: artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês, matemática e português. Caso todas as vagas sejam preenchidas, a prefeitura estima um investimento anual de R$ 10 milhões em salários e encargos sociais.