Canoas tem queda nos indicadores de crimes violentos

A cidade de Canoas registrou uma redução de 50% nas mortes violentas entre março e abril deste ano. Conforme o Observatório de Segurança Pública de Canoas (OSPC), o número de casos caiu de 10 para cinco, na comparação entre os dois meses. Dentro deste indicador, está inserido o crime de homicídio, que também apresentou uma diminuição, de oito para quatro ocorrências.

Além da diminuição dos homicídios, o município registrou, no mesmo período, queda nos indicadores de roubo de veículos e roubo a pedestre. Segundo o OSPC, 35 carros foram roubados na cidade em março, enquanto em abril o número ficou em 17, configurando uma queda de 51,42%. Já em relação aos assaltos, 135 pessoas foram vítimas no terceiro mês deste ano contra 117 em abril. A diminuição representa uma queda de 13,33% nesse tipo de crime.

"São diversas as ações realizadas para controlar e diminuir os índices de letalidade violenta em Canoas, realizadas de forma conjunta entre os órgãos de segurança atuantes no município. Desde março, as forças de segurança intensificaram suas ações no controle de homicídios adotando, inicialmente, a operação Asfixia, comandada pela Polícia Civil, que integrou a Guarda Municipal", afirma a secretária interina de Segurança Pública, Jovenessa Soares.

A secretária destaca que outras operações também foram intensificadas pela Guarda Municipal, como o "Amanhecer Seguro" que busca evitar o roubo a pedestre, a "GM Presente", que é subsidiada pelos mapas criminais do OSPC e que atua para prevenir diversos roubos em locais de maior concentração. Destaque também para a "Operação Divisas", realizada em conjunto com outros municípios, para identificar e coibir o deslocamento de veículos furtados e roubados.