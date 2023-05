Pelotas tem aumento nos focos do mosquito da dengue

A Prefeitura de Pelotas está monitorando, o aumento de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Desde o início do ano, foram identificados 344 locais de concentração. Na comparação com o último levantamento feito pelas equipes da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e divulgado em abril, 54 novos pontos foram localizados. A cidade registra nove casos confirmados da doença desde janeiro.

A maior concentração de focos de Aedes aegypti segue na região do Fragata com 175 registros. Desses, 92 estão no bairro Simões Lopes. A Vigilância Ambiental em Pelotas pede a atenção da população para os locais mais propensos a criadouros do mosquito, identificados pelas equipes - pneus, baldes e vasos com acúmulo de água.