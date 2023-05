Escolas de Santo Ângelo recebem melhorias elétricas

Seis escolas municipais de Educação Infantil (EMEIs) de Santo Ângelo vão receber obras de modernização da estrutura do sistema elétrico. Para essas intervenções, será feito um investimento de R$ 348.4 mil pela prefeitura para garantir instalações adequadas e consequentemente mais segurança. As contratações foram assinadas pelo prefeito Jacques Barbosa.

Vão receber as obras de modernização e melhorias as EMEIs Cledi Meurer Sabo, no bairro São Pedro (R$ 44.702,00); Branca de Neve, no bairro Sepé (R$ 36.292,77); Dr. Orlando Sparta de Souza, no bairro Missões (R$ 111.418,77); Bem Me Quer, no Centro (R$ 54.382,45); Segundo Lar, no Boa Esperança (R$ 55.212,92) e Totilas Carvalho, no bairro Jari (R$ 46.479,29). Conforme o prefeito, o investimento irá melhorar as estruturas dos educandários, permitindo a instalação de equipamentos tecnológicos.

O chefe do Executivo lembrou que investir na Educação Infantil, oferecendo escolas com estruturas adequadas e ampliando o número de vagas para filhos de mães trabalhadoras é prioridade. Jacques destacou a construção de novos prédios e ampliações das escolas Theodomiro Luciano de Souza e Odyla Pinto de Carvalho como outras melhorias. "São prédios antigos, com estruturas físicas precárias, o que justifica o investimento como garantia de mais segurança para professores e alunos, oferecendo para a comunidade escolar novos, modernos e amplos espaços", concluiu o prefeito.