Posto 24h de Taquara tem economia de R$ 50 mil em um ano

No início de maio, completou-se um ano de instalação das placas de energia fotovoltaica no Complexo de Saúde Darcy Ribeiro, mais conhecido como Posto 24h de Taquara. A medida foi viabilizada através de um convênio com a RGE, que investiu cerca de R$ 100 mil no prédio público de Taquara.

. Durante os primeiros 12 meses com energia solar, foram economizados mais de R$ 50 mil, proporcionando uma redução significativa no custo oriundo do consumo. "Agradecemos quando o termo de cooperação técnica foi firmado em 2021, quando a instalação das placas de energia solar ocorreram em 2022, e agora não poderia ser diferente. Estamos comemorando 365 dias de economia do dinheiro público usado na saúde, que está sendo investido em outras demandas da população taquarense graças à parceria com a RGE. Seguimos construindo soluções em conjunto, unindo os setores público e privado em torno do bem comum", destacou a prefeita Sirlei Silveira.