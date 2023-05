Prefeitura de Pelotas renova a frota de ônibus escolares com mais seis veículos

A frota do transporte escolar de Pelotas passa a contar com seis novos ônibus. A prefeita Paula Mascarenhas fez a entrega, na manhã desta segunda-feira (8), dos veículos à Secretaria Municipal de Educação e Desporto (Smed). Trata-se do investimento de R$ 2,1 milhões oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).