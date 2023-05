Antiga sede do Ministério Público de Rio Grande ganha dois novos centros

Foram inaugurados, no fim da semana passada, o Centro Integrado de Proteção à Família e o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, na cidade de Rio Grande. Ambos funcionarão no prédio da antiga sede do Ministério Público, cedido ao município no ano passado, visando combater a violência doméstica, oferecendo orientação, acolhimento e apoio às vítimas de abusos físicos e psicológicos.

No Centro Integrado de Apoio à Família, estão inclusos os Conselhos Municipais do Idoso, da Criança e da Assistência Social; a Corregedoria dos Conselhos Tutelares; Centro Especializado de Assistência Social (Creas); Programa Primeira Infância Melhor (PIM) e Programa de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Além da cedência do edifício de nove andares, o Ministério Público doou os aparelhos de ar condicionado para todas as salas, os quais já estavam em funcionamento, bem como os móveis suficientes ao funcionamento dos serviços, para que os centros entrassem em funcionamento o mais breve possível.

O diretor das Promotorias de Justiça do Rio Grande, Marcelo Thormann, em seu pronunciamento, disse que a cedência do espaço para essa finalidade foi muito acertada. "Aqui funcionarão serviços e dispositivos de extrema importância para a comunidade do Rio Grande, de forma que este prédio continue cumprindo a sua missão de bem-servir", afirmou.

Já a promotora de Justiça Especializada no Combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Valdirene Sanches Medeiros Jacobs, destacou que a sociedade necessita deste serviço. "Precisamos de um atendimento especializado, de um acolhimento maior, com uma escuta diferenciada para essas mulheres vítimas de violência doméstica. Quero que este espaço sirva para salvar vidas", disse.