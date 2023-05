Centro de esporte e lazer de Passo Fundo tem obras próximas do fim e pode ser entregue ainda no mês de maio

A obra do Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango, no antigo campo do quartel de Passo Fundo, está na reta final de execução. O espaço, que vai ampliar à comunidade o acesso a diversas modalidades esportivas, deverá ser entregue ainda neste mês, conforme o cronograma.

O projeto, desenvolvido pela secretaria municipal de Planejamento, contempla quadra poliesportiva, quadra de areia, campo de futebol sete - primeiro público de Passo Fundo em grama sintética - revitalização da pista de caminhada, circuito multifuncional, playground e espaço pet. Além disso, locais para a permanência das pessoas e iluminação projetada e distribuída para trazer mais segurança. A obra conta com recursos do Município e do governo do Estado, a partir do programa Avançar no Esporte.

De acordo com o secretário de Esportes do Estado, Danrlei de Deus, que esteve na cidade para averiguar a obra, esta é a maior intervenção que integra o programa estadual. "O ideal seria que cada município tivesse um espaço como esse que vamos, em breve, inaugurar aqui em Passo Fundo. A cidade está muito à frente quando se fala de esporte. Não é só por causa desta obra, mas porque, dentro do Esporte, há projetos sociais importantíssimos. Eu sou uma pessoa do esporte a nossa missão é fazer com que o esporte seja fortalecido e que, em nosso estado, as pessoas tenham a oportunidade de ter a prática esportiva em suas vidas", disse.