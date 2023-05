Feira do Dia das Mães tem início na região central de Canoas

A Feira do Dias das Mães de Canoas, organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, foi aberta nesta segunda-feira (8). O evento, que segue até o sábado (13), acontece na rua Tiradentes, entre a rua 15 de Janeiro e a avenida Getúlio Vargas, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e no sábado, das 9h às 18h.

Os produtos comercializados são oriundos dos artesãos que compõem o Fórum Canoense da Economia Solidária. Entre as opções estão peças de artesanatos, bonecas, trilhos, jogos de crochê, E.V.A, pedraria. Também são vendidos itens de alimentação, como pães, cucas e bolachas, todos produzidos com ingredientes naturais, além de flores e plantas.

A diretora de Economia Solidária da pasta, Sandra Marisa, explica que o evento é um estímulo à economia solidária e aos produtores e artesãos do município. "A feira é a consolidação do nosso trabalho em ajudar os canoenses a fomentarem suas rendas, por meio das nossas formações e incentivos com o viés do associativismo sustentável", afirma.

Para a coordenadora do Fórum Canoense da Economia Solidária, Sandra Pires, a Feira do Dia das Mães é um momento especial para todos os participantes. "Trabalhamos desde o início do ano esperando esse momento. Temos alguns trabalhos de artesanatos que estão sendo feitos há meses para estarem prontos agora. Na produção de mudas de flores e plantas, há todo o preparo e cultivo, que exigem tempo de cuidado", destaca.