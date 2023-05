Região dos Vales cria campanha para alertar sobre acidentes no setor agrícola

Dados preocupantes sobre fatalidades causadas por máquinas agrícolas motivaram a campanha de prevenção "Não deixe que um acidente de trator faça parte da sua história", promovida pelo Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador da Região dos Vales (Cerest/Vales) em parceria com o Ministério Público do Trabalho (MPT). A intenção é criar um movimento voltado à prevenção.

De acordo com o coordenador do Cerest/Vales, Luiz Henrique Paim da Rocha, levantamentos feitos pela entidade e apresentados no evento apontam que, na região, nos últimos 15 anos aconteceram 61 óbitos decorrentes de acidentes causados por tratores - ferramenta fundamental para o trabalho dos agricultores. Destes, 90% são homens e a maioria tem mais de 50 anos. No ano passado, foi contabilizada a média de um óbito a cada dois meses. Neste ano, três acidentes com mortes já foram registrados.

Cuidados com a manutenção dos equipamentos e treinamento dos operadores de máquinas foram assuntos tratados nas palestras do representante da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados e Assalariadas Rurais (Fetag/RS), Sérgio Poletto, e do engenheiro da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde, Renan Fagundes. Já o procurador Rogério Fleischmann destacou o papel do MPT no planejamento de intervenções dirigidas à proteção dos trabalhadores. Durante o evento, ainda foram distribuídos folders e materiais digitais que serão utilizados, a partir de agora, para propagar a campanha em ação direta das entidades com os produtores rurais.