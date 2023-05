Equipes aumentam alerta para focos de dengue em Santa Cruz do Sul

A segunda-feira (8) teve um trabalho intensivo dos agentes municipais de combate a endemias atuantes em Santa Cruz do Sul. Isso porque, pelas altas precipitações de chuvas dos últimos dias, que favorecem a proliferação do Aedes aegypti, os cuidados com a dengue têm que ser redobrados - tanto pelas inspeções do poder público quanto pelas atitudes da população.

É o que informa a agente municipal de combate a endemias Daniela Silveira Lopes, que trabalhou na eliminação da água parada e coleta de larvas encontradas em vasos de plantas no Cemitério Municipal. Ela detalha que a atenção com o acúmulo de água precisa continuar no outono e no inverno, já que as larvas podem permanecer ativas por até um ano e meio nos locais onde são depositadas e, mesmo com as baixas temperaturas, a reprodução do mosquito não cessa. "Das águas paradas das chuvas já devem começar a nascer mosquitos nos próximos dias e isso é preocupante, porque a proliferação está sendo muito rápida e as larvas que encontramos estão positivando bastante para o Aedes", relata. O município contabiliza 51 casos positivos para a doença.

Em pontos estratégicos, onde a chance de haver água parada é mais alta - como cemitérios, floriculturas, sucatas e borracharias - as vistorias dos agentes são feitas de 15 em 15 dias. A fiscalização nas residências e demais locais públicos é contínua, a fim de evitar que a dengue se alastre na cidade. Atualmente, são 12 agentes de combate a endemias contratados pela Secretaria Municipal da Saúde para realizar esses serviços, mas a Prefeitura busca aumentar esse contingente de profissionais para poder otimizar as inspeções.