Busto de Felippe D'Oliveira desaparece de praça em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Cultura, foi notificada, nesta segunda-feira (8), de que o busto do escritor Felippe D'Oliveira foi retirado do local onde estava, a Praça Saldanha Marinho, um dos principais pontos da região central da cidade. A partir disso, órgãos competentes já foram informados e já atuam nas investigações e ações cabíveis em relação à retirada indevida do monumento. A estrutura do busto estava chumbada na base de pedra desde a sua colocação na praça e permanecia intacta até então.

A Praça Saldanha Marinho abriga bustos de pessoas que fazem parte da história e da memória da cidade. São obras de arte do município. Entre elas, constava o busto do escritor Felippe D'Oliveira, esculpido por Victor Brecheret, importante artista brasileiro. A obra foi doada pela Sociedade Felippe D'Oliveira, do Rio de Janeiro, e inaugurada pelo então prefeito João Antonio Edler, em 16 de julho de 1935. Tanto a Guarda Municipal quanto o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) já atuam para ajudar a esclarecer o caso. Câmeras de segurança próximas do local vão tentar auxiliar as equipes para entender o que ocorreu.