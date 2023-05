Volume de chuvas reduzem tempo de racionamento de água em Bagé

A partir desta terça-feira (9), o racionamento de água na cidade de Bagépara 15 horas diárias. A redução é possível devido às chuvas ocorridas nos últimos dias, que fizeram com que as barragens da cidade recuperassem 2,5 metros.

A Sanga Rasa, principal reservatório de Bagé,, está 7,60 m abaixo do normal. Já a barragem do Piraí está com 4,10 metros negativos. Segundo a Estação de Tratamento de Água (ETA), o acumulado de chuvas no mês de maio já está em 186,4 milímetros, ultrapassando a média histórica. É apenas o segundo mês de 2023 em que a cidade da Campanha registra chuvas dentro ou acima do previsto - o outro período foi em março.