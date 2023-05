Sulserve mobiliza setores de gastronomia e hotelaria em Novo Hamburgo

A Sulserve, feira do setor de panificação, food service e hotelaria reunirá os profissionais dos setores, na Fenac, em Novo Hamburgo, para apresentar tendências das áreas. De terça (9) a quinta-feira (11), das 13 às 20 horas, a quarta edição da feira exibirá fornecedores e distribuidores do mercado com lançamentos de equipamentos e produtos alimentícios para panificadoras, confeitarias, sorveterias, restaurantes, bares, cafés, bistrôs e hotelaria, com o objetivo de concretizar negócios e encontrar novas parcerias.

Além de trazer novidades dos setores, a feira oferecerá mais de 40 horas de atividades práticas e teóricas de incentivo ao conhecimento. Entres as atrações de conhecimento está o Fórum Sulserve, que reunirá palestras e apresentações gratuitas com profissionais renomados do setor.

Entre os nomes de destaque que estarão no espaço está Romain Le Pape, diretor e co-fundador do Kozy, empresa com restaurantes em locais famosos de Paris - Torre Eiffel, Catedral Notre-Dame e Lafayette. Outro nome confirmado do Fórum é Hirotoshi Ogawa, japonês diretor da associação geral de sushi do Japão e da World Sushi Skills Institute, que ensina e certifica os sushimen no mundo todo. Nos dias 10 e 11 de maio, o profissional ainda realizará o teste de proficiência em sushi, que certifica os profissionais da área na excelência de uma correta manipulação de insumos, pescados e tudo relacionado ao processo para servir um sushi seguro.

A Sulserve ainda terá a Copa Gaúcha de Pizzaiolos, competição que visa estimular a produção de pizzas e dar visibilidade ao talento dos profissionais. Outro espaço confirmado na feira será a Padaria Modelo, um local que apresentará a estrutura de uma padaria e todos os seus processos, desde a fabricação da massa até o resultado final, com os alimentos saindo do forno e profissionais esclarecendo dúvidas dos visitantes. O credenciamento para o evento é gratuito.