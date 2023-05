Caxias do Sul busca acordo para custear novos leitos do Hospital Geral

a abertura dos 83 novos leitos entregues pelo HG Uma reunião com prefeitos e secretários de Saúde de municípios da Serra ocorreu, na semana passada, para tratar do custeio dos novos leitos do Hospital Geral (HG) de Caxias do Sul, inaugurado pela entidade e o governo estadual. O encontro ocorreu no auditório da prefeitura de Caxias do Sul. O objetivo foi mobilizar a região pela busca de recursos para possibilitar- os outros 35 já existem na ala antiga e serão transferidos, totalizando 118 na nova área.

A secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi, apresentou dados sobre a situação econômica atual da pasta em Caxias do Sul e lembrou os altos valores investidos pelo município para custear pacientes de outras cidades. Atualmente, 38% do Teto MAC (custeio de ações e serviços de saúde de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, via SUS) recebidos por Caxias do Sul são destinados a pagar internações de pacientes de outros municípios. "São recursos que vêm do Ministério da Saúde para pagar internações, exames, procedimentos e que hoje são aplicados para pagar pacientes da região", completa Daniele.

Na explanação, ela apresentou a sugestão de custeio compartilhado entre os municípios atendidos por Caxias do Sul, de forma proporcional ao número de habitantes. O prefeito Adiló Didomenico pediu mobilização regional em busca de uma solução conjunta, e avaliou que o objetivo é ampliar a mobilização política em busca daquilo que é direito não só de Caxias, mas da região, em relação aos recursos.

Alguns prefeitos e secretários de saúde presentes se pronunciaram sobre a necessidade de busca de custeio para os novos leitos do HG. Valdir Carlos Fabris, de Guaporé, disse que o problema não é só de Caxias. "Esse problema é de todos. É preciso compreensão e união".

O secretário de Saúde de Gramado, Jeferson Willian Moschen sugeriu pagamento por produtividade. Waldemar de Carli, de Veranópolis, manifestou que a reivindicação é justa, mas que o seu município não dispõe, atualmente, de recursos para colaborar no custeio.

O novo prédio de sete andares junto ao Hospital Geral custou R$ 37 milhões, valores obtidos através de campanhas feitas pela instituição e aportes do governo estadual. O HG oferece atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS) a mais de 1,2 milhão de habitantes de 49 municípios abrangidos pela 5ª Coordenadoria Regional da Saúde do Rio Grande do Sul.