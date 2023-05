Em um mês, Refis recupera R$ 3,7 milhões em Caxias do Sul

No primeiro mês de vigência do Refis Caxias do Sul 2023, já foram registrados 1.735 atendimentos e 619 parcelamentos, além da arrecadação de mais de R$ 3,7 milhões. Lançado em abril, o programa tem o objetivo de proporcionar condições especiais para a quitação de dívidas tributárias e incentivar o desenvolvimento econômico do município. O prazo para adesão encerra-se no dia 31 de julho.

O Refis 2023 oferece diversas modalidades de parcelamento, com descontos sobre juros e multas que podem chegar a 90% e 100% para pagamentos à vista, de acordo com as regras estipuladas pela prefeitura. A possibilidade de negociação diferenciada para quem deve valores acima de R$ 4.262 milhões é mais uma vantagem oferecida pelo programa. Com essa modalidade, empresas que possuem valores elevados em dívidas, também podem se beneficiar. Na lista de adesões ao programa nesse mês já constam contribuintes enquadrados nesse perfil.

Segundo o secretário da Receita de Caxias do Sul, Roneide Dornelles, a adesão ao Refis é uma importante oportunidade para quem deseja regularizar sua situação fiscal. "E voltar a contribuir para o desenvolvimento da cidade. Com as condições especiais de pagamento oferecidas pelo programa, é possível negociar suas dívidas de forma acessível e vantajosa", argumenta.