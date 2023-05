Cartilha sobre drogas e álcool é lançada em Dois Irmãos

Uma cartilha para conscientizar jovens de 12 a 15 anos sobre o uso de álcool e outras drogas foi lançada em Dois Irmãos. O documento, intitulado "Seja livre - dicas para curtir a vida sem álcool e sem drogas" é fruto de uma parceria entre a prefeitura da cidade, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e a Universidade Feevale.

Consequências do uso indiscriminado de drogas, sinais que indicam a existência de dependência e orientações de como pedir ajuda, quando necessário, são alguns dos tópicos abordados pela cartilha, que será disponibilizada nas escolas da rede municipal da cidade do Vale do Sinos. "Queremos fazer um trabalho preventivo e alertar sobre os riscos de quem começa a beber precocemente, procurando atingir não apenas o público adolescente, como também seus pais, em ações articuladas com as escolas do nosso Município, buscando qualificar ainda mais a nossa educação", declarou o prefeito de Dois Irmãos, Jerri Menegheti, durante o evento.

O município iniciou em 2020, em parceria com a Feevale, um projeto de prevenção ao uso de álcool e outras drogas pelo público entre 12 e 15 anos. As ações previstas incluíam, além do desenvolvimento da cartilha, um diagnóstico referente ao uso dessas substâncias por adolescentes no município, rodas de conversa em escolas municipais, oferta de atividades recreativas e culturais para estudantes e estruturação de planos de aulas sobre uso de drogas, além da aplicação de um questionário de satisfação a respeito das ações propostas.