Escola técnica de Maçambará retoma aulas para 264 alunos

A Escola Técnica Estadual Encruzilhada, de Maçambará, voltou às atividades após passar por uma reforma. Com o orçamento de R$ 32.7 mil, foram feitos reparos e adequações na rede elétrica, construção de central de gás e adequação do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndios (PPCI) com instalação de extintores, iluminação de emergência e placas.

A escola possui 264 alunos, 90 deles em regime de internato. São dois alojamentos masculinos e um feminino. A obra contou com recursos do Agiliza Educação, programa do governo do Estado que investe em reparos e aquisições realizados diretamente pela equipe diretiva das escolas. Iniciados em 17 de março, os trabalhos se encerraram em 14 de abril, passando a aguardar o alvará de liberação dos Bombeiros, emitido na semana passada. O auditório da escola permanece interditado, com problema estrutural.

Para coordenar o projeto e dar uma solução ágil ao problema, a Secretaria de Obras Públicas do Estado atuou com profissionais de três Coordenadorias Regionais de Obras Públicas. Para a realização da obra, foi preciso um trabalho conjunto entre a SOP e a Secretaria da Educação (Seduc). "Mobilizamos as coordenadorias para realizar esta desinterdição de forma emergencial: agrupamos especialistas e reunimos Bombeiros, Coordenadoria Regional de Educação e equipe diretiva para criar um plano conjunto para resolver os problemas de forma rápida e devolver a escola para a comunidade", ressalta a secretária de Obras Públicas, Izabel Matte.

A secretária da Educação, Raquel Teixeira, ressalta a importância da qualificação da infraestrutura das escolas para o desenvolvimento das políticas educacionais na Rede Estadual. "A demanda de obras escolares é uma prioridade do governo do Estado e as secretarias da Educação e de Obras têm atuado de forma conjunta para garantir e acelerar a conclusão das melhorias para os estudantes gaúchos", destaca Raquel.