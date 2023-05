Prefeitura abre nova licitação para obras em ponte de NH

A segunda licitação aberta para a contratação de uma empresa que será responsável por construir uma nova ponte na rua Campo Bom, no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, avançou e está em fase de recursos. Se não for apresentado nenhum recurso, o processo licitatório poderá prosseguir para a etapa de abertura do envelope com a proposta (preço). Vencida esta etapa, parte-se para a finalização da licitação e a formalização da contratação da prestadora de serviço, para em seguida iniciar a obra.

A empresa vencedora do primeiro processo licitatório para executar a obra chegou a começar os trabalhos no local no mês de janeiro, implementando a sinalização e iniciando a escavação para a construção dos pilares da futura ponte, porém acabou desistindo de continuar realizando a construção no mês seguinte. Com isso, foi necessária abrir a segunda licitação, que está em curso.

A ponte que existia na rua Campo Bom era de madeira e após uma chuva forte ficou muito avariada, sendo interditada preventivamente para o tráfego. No local, será feita uma nova ponte de concreto sobre o arroio Pampa. A construção terá 232,32 metros quadrados, com largura de 9 metros e comprimento de 24 metros.

A estrutura será pré-moldada em concreto armado e todo o trecho será recapeado com novo asfalto. Além da ponte serão executadas redes de drenagem de 400 milímetros em tubos de concreto para captação pluvial que converge para a ponte, assim minimizando a possibilidade de alagamentos. O valor investido pelo município para a execução da obra ficará em torno de R$ 900 mil.