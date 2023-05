Escolas de Santo Ângelo vão aderir ao botão do pânico

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa, determinou a adesão dos educandários municipais de Santo ngelo ao botão de emergência do EducarWeb, disponibilizado pela Abase Sistemas, conhecido como "Botão do Pânico". A ferramenta é um botão de emergência e pode ser acionado por professores e servidores cadastrados pelos municípios. Quando utilizado, o sistema envia uma mensagem de alerta para os órgãos de segurança de que está ocorrendo uma situação grave em alguns dos endereços pré-cadastrados das escolas e creches do município.

"É um aplicativo com ligação direta aos órgãos de segurança que oferece agilidade no pedido de socorro", declarou Jacques. Segundo o prefeito, mesmo com chances mínimas de atos de violências contra educandários locais, hipótese reforçada pelo Setor de Inteligência da Brigada Militar em recente audiência com o Executivo, o município vai adotar o sistema para reforçar o quadro de segurança junto à comunidade escolar.

O prefeito orientou o secretário municipal de Educação, Waldemir Roepke, para os encaminhamentos necessários do cadastramento de Santo Ângelo e, posteriormente, a disponibilização gratuita às escolas da rede pública local. A cidade se somará aos municípios gaúchos de Ijuí, Horizontina, Novo Hamburgo e Porto Belo, que já fazem o uso do aplicativo como forma de reforçar a segurança nos educandários.

Para garantir a segurança do usuário em situação de perigo, a equipe de programadores da Abase Sistemas pensou num aplicativo totalmente silencioso e que suspendesse os demais barulhos do celular da vítima enquanto ocorre o pedido de socorro. "Nós pensamos numa entrega de um produto num momento tão sensível que estamos vivendo. Isso mostra o nosso compromisso com os nossos clientes e com a necessidade que todos têm de garantir a segurança dos estudantes e professores", concluiu Patrícia.