UFPel oferece mais de 1 mil vagas em 69 graduações

Mais de 1 mil vagas, distribuídas em 69 cursos de graduação da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), são oferecidas no processo seletivo simplificado pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A oportunidade é para quem tenha participado da edição de 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022 e concluído a respectiva formação escolar. As inscrições serão recebidas até 15 de maio pela internet.

O edital preencherá as vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa de Avaliação da Vida Escola (Pave) para os cursos de graduação presenciais, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. O início das atividades acadêmicas está previsto para 12 de junho.

Nesse processo seletivo, é exigida taxa de inscrição de R$ 35,00. O pagamento deverá ser realizado exclusivamente nas agências ou canais de atendimento do Banco do Brasil. Os pedidos de isenção, nos casos definidos na legislação, serão recebidos por formulário digital.

Há reserva de vagas, nos mesmos percentuais adotados pela UFPel no Sisu, do Ministério da Educação. As cotas são destinadas, em diversas possibilidades de combinação, por renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio, para pessoas pretas, pardas ou indígenas, para quem tenha concluído o ensino médio integralmente em escola pública e pessoas com deficiência.