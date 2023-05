Reitoria da UFSM detalhada como pretende usar valor da suplementação de R$ 32,4 milhões do governo federal

A recomposição orçamentária das instituições federais de Ensino Superior, anunciada pelo governo federal no dia 20 de abril, foi detalhada pela reitoria da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) à imprensa na sexta-feira (5), na Sala dos Conselhos. A UFSM receberá uma suplementação de R$ 32,4 milhões.

O orçamento da UFSM no início deste ano era de R$ 109,9 milhões. Sendo mantido, a previsão era de que faltariam cerca de R$ 18,4 milhões para honrar todas as despesas ao final do ano. Somando-se ainda os R$ 8,5 milhões que faltaram em 2022, o saldo negativo seria de R$ 26,9 milhões.

Da suplementação de R$ 32,4 milhões, R$ 26,4 milhões serão destinados para manutenção/custeio (contas do dia a dia, como água, luz, telefone, limpeza, vigilância, materiais para laboratórios e salas de aula, manutenção de equipamentos, bolsas de pesquisa, além de alimentação, moradia e bolsas a estudantes). O restante, R$ 6 milhões, será utilizado em investimentos

Do orçamento atual com a suplementação, R$ 142,3 milhões, a maior parte será para manutenção, R$ 128,9 milhões, e o restante, R$ 13,4 milhões, para investimentos (

O reitor, Luciano Schuch, relatou que, com a suplementação orçamentária, será possível voltar a ter a universidade funcionando, mantendo serviços básicos ao longo do ano. "Não estamos com recurso sobrando. Se nós recebêssemos mais R$ 40 milhões agora, investiríamos tudo, porque a Universidade precisa de recursos para projetos, e quanto maior o recurso, maior é a capacidade de execução de nossos projetos de ensino, pesquisa e extensão", afirmou.